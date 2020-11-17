Стоит ли плакать о Молдове?

Лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду выиграла выборы на пост главы государства, набрав после обработки 100% протоколов 57,75% голосов. Такие предварительные данные приводит Центризбирком страны.

Молдова одна из самых бедных стран в Европе и СНГ. Ее экономика очень сильно зависит от платежей, которые работающие в других странах трудовые мигранты перечисляют на свою историческую родину. Вместе с тем, несмотря на COVID-19, молдавский лей к доллару США в текущем году остается достаточно стабильным. С новым президентом вряд ли что-то изменится. Молдова выбрала Европу, однако, вряд ли страна станет частью Румынии в ближайшие годы.

Вместе с тем, о том, что Молдова выбрала Европу плакать не стоит. Как известно, на месте СССР возникло СНГ, то есть бывшие братские республики получили инструмент получения дотаций со стороны России. Данный факт сделал экономические реформы в России более болезненными, и до недавнего времени сдерживал развитие российской экономики. Доили Россию, как могли.

Основные вливания, как известно, за время прошедшее после распада СССР получили Украина, Беларусь и Киргизия. С моей точки зрения, лучше бы было часть средств потратить на создание российских НКО и прочей мягкой силы в данных республиках. Неплохо было бы создать евразийское телевидение и валюту, идея изначально принадлежит Казахстану.

Жить на свои, не клянчить дотации и кредиты у других стран, прежде всего, у России давно научились Казахстан и Азербайджан. В последние годы в направлении рыночных реформ и капитализма сильно продвинулся Узбекистан. Именно эти страны должны быть в приоритете внешней политики Москвы, которой на фоне пантюркистких амбиций Эрдогана давно пора провозгласить себя лидером славяно-тюркского мира.

А о термине постсоветское пространство давно надо забыть. Повторюсь, печалиться, если Молдова станет страной НАТО или ЕС, Москве не стоит. Пусть круг друзей будет уже, но они зато будут искренними и верными. Любовь за деньги — это всегда на одну ночь. Требовать верности от такой подруги не стоит. Да и денег у России не так много. Россия не США и Евросоюз, доллары и евро печатать не может.

Другое дело, что остается проблема Приднестровья. Говорят, что 20 лет назад Путин и Буш младший договорились включить Приднестровье в состав Украины. Однако после оранжевой революции в Киеве 2004 года эта история перестала быть актуальной.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»