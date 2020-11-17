Два работающих в ковидных госпиталях врача в Иркутской области умерли от COVID-19

Два медика, которые работали в ковидных госпиталях в городах Усолье-Сибирском и Ангарске Иркутской области, умерли накануне от COVID-19.

Телеканал «Актис» сообщил о смерти эндокринолога, заведующей диабетологическим центром МАНО, главного эндокринолога Ангарска Елены Яковлевой.

В пресс-службе мэрии Усолья-Сибирского SIA.RU сообщили о смерти заведующего кардиологическим отделением стационара №2 Григория Константинова в городе Усолье-Сибирском.

Оба врача работали в период пандемии с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией.