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Два работающих в ковидных госпиталях врача в Иркутской области умерли от COVID-19

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Два медика, которые работали в ковидных госпиталях в городах Усолье-Сибирском и Ангарске Иркутской области, умерли накануне от COVID-19.

Телеканал «Актис» сообщил о смерти эндокринолога, заведующей диабетологическим центром МАНО, главного эндокринолога Ангарска Елены Яковлевой.

В пресс-службе мэрии Усолья-Сибирского SIA.RU сообщили о смерти заведующего кардиологическим отделением стационара №2 Григория Константинова в городе Усолье-Сибирском.

Оба врача работали в период пандемии с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Сколько дней заразен человек при коронавирусе
Роспотребнадзор меняет правила выписки пациентов после коронавируса
Два работающих в ковидных госпиталях врача в Иркутской области умерли от COVID-19
Все материалы сюжета

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