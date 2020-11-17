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Контрабанда наркотиков в Россию из-за пандемии сократилась более чем на треть

Это связано с закрытием границ, сообщает РБК со ссылкой на слова Владимира Путина.

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«Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года — не было бы счастья, да несчастье помогло — контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — сказал президент.

Однако по мере восстановления сообщения между странами участятся попытки возобновить контрабанду наркотиков из других стран. «А это значит, нужно уже сейчас продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля», — заключил Путин.

По данным статистики, которую привел президент, сейчас в России число официально зарегистрированных наркопотребителей составляет 487 тыс. человек, в том числе 5,1 тыс. несовершеннолетних. За девять месяцев 2020 года было раскрыто 144,5 тыс. наркопреступлений. Всего силовики изъяли более 18 т наркотических веществ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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