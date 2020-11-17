Предприниматели Бурятии просят сократить двухнедельные ограничения

Многие предприниматели уверены, очередной локдаун для них может стать последним, сообщает Аригус.

Ограничительные меры в очередной раз ударили в основном по малому и среднему бизнесу. Большинство предпринимателей исчерпали финансовую подушку безопасности ещё весной. В бизнес-сообществе считают, что закрывать всех нельзя, а список ограничений нужно пересмотреть.

- Безнадёжность какая-то у многих предпринимателей. Получили люди кредиты под зарплаты, сейчас уже время подходит их выплачивать. Надеялись, что ближе к концу года будет полегче, а сейчас ещё ситуация хуже. Это проблема не только общепита, но и проблема вообще всей розницы. И самое не понятное, что кому-то можно, кому-то нельзя, - говорит Саян Даржаев, генеральный директор компании «Байкал Альянс».

- Всё это выльется в огромные долги, которые мы ещё с прошлого карантина, с закрытия покрываем до сегодняшнего дня. У нас до этого карантина, я бы не сказала, что толпы людей и очереди здесь стоят в магазине, что большого количества скопления людей здесь было. Но когда нас лишают возможности, закрывая двери, у нас даже нет ни одного, ни два, ни три человека к нам не заходит в день. Для нас это уже катастрофа, - говорит Анна Вершинина, владелец цветочного магазина.