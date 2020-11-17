Новости

Иркутяне стали жертвами челябинских мошенников, обманувших житейски России на 1,8 млн рублей

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о хищении около 1,8 миллиона рублей под видом продажи автозапчастей в интернете группой из семи человек, которым удалось обмануть 109 россиян, в том числе и жителей Иркутска, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме иркутян были обмануты жители Московской области, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Самары, Казани, Кемерово и Екатеринбурга.

По версии следствия, группа челябинцев искала на разных сайтах объявления о покупке запчастей и деталей для легковых автомобилей, после чего созванивалась с покупателями и представлялась сотрудниками магазинов. Аферисты убеждали россиян перечислить предоплату либо полную стоимости покупки, обещая выслать запчасти транспортной компанией.

Во время переписки покупателям отправлялись фиктивные договоры купли-продажи с вымышленными данными, фотографии автозапчастей, которые брались из Интернета.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Сколько дней заразен человек при коронавирусе
Роспотребнадзор меняет правила выписки пациентов после коронавируса
Два работающих в ковидных госпиталях врача в Иркутской области умерли от COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании