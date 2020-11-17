Иркутяне стали жертвами челябинских мошенников, обманувших житейски России на 1,8 млн рублей

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о хищении около 1,8 миллиона рублей под видом продажи автозапчастей в интернете группой из семи человек, которым удалось обмануть 109 россиян, в том числе и жителей Иркутска, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме иркутян были обмануты жители Московской области, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Самары, Казани, Кемерово и Екатеринбурга.

По версии следствия, группа челябинцев искала на разных сайтах объявления о покупке запчастей и деталей для легковых автомобилей, после чего созванивалась с покупателями и представлялась сотрудниками магазинов. Аферисты убеждали россиян перечислить предоплату либо полную стоимости покупки, обещая выслать запчасти транспортной компанией.

Во время переписки покупателям отправлялись фиктивные договоры купли-продажи с вымышленными данными, фотографии автозапчастей, которые брались из Интернета.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.