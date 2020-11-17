Девелоперы назвали лучшие способы поддержки строительной отрасли

«РБК-Недвижимость» и Ассоциация REPA в ноябре провели опрос двадцатки ведущих девелоперов на тему эффективности государственных мер поддержки отрасли в период пандемии и ограничений.

Ипотека

В ходе анонимного опроса большинство участников рынка жилищного строительства признались, что считают льготную ставку ипотеки на новостройки наиболее действенной. С этим согласились 80% опрошенных. Во многих компаниях продажи жилья с использованием субсидируемого кредита возросли на 30% и даже 50%.

Выкуп

Выкуп государством квартир у застройщиков оказался мерой непопулярной: торги не состоялись ни в одном из 46 регионов, где они были объявлены. Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в августе заявил о том, что необходимость приобретения жилья у застройщиков отпала в связи с льготной ипотекой. Однако почти 40% участников опроса сочли, что сама по себе практика выкупа могла бы поддержать отрасль в случае отсутствия иных методов.

Аренда

Совместная реализация государством и бизнесом программ по созданию арендного жилья также не возымела эффекта: только 30% участников опроса были бы заинтересованы участвовать в проектах формирования фонда арендного жилья, 45% не сочли это полезным, а еще 25% затруднились с ответом.

Эскроу

Среди мер, которые наряду с принятыми могли бы помочь отрасли, большинство опрошенных (более 70%) назвали возможность поэтапного раскрытия счетов эскроу, которая позволила бы снизить кредитную нагрузку на девелоперов по мере строительства домов. Сейчас компании платят за использование средств проектного финансирования все время, пока строят, и получают доступ к деньгам покупателей квартир только по окончании строительства.