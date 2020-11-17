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Жительницу Железногорск-Илимска оштрафуют за оскорбление истца

В ходе рассмотрения дела о взыскании алиментов в зале суда гражданка высказывалась в адрес истца грубыми нецензурными выражениями, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

На замечания судьи и пристава женщина не реагировала, продолжала вести себя неадекватно, проявляя неуважение к суду. Противоправные действия гражданки привели к возбуждению в отношении нее уголовного дела.

В свою очередь иск гражданина был удовлетворен. Суд определил место жительства ребенка с отцом, а гражданку обязал выплачивать алименты на его содержание.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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