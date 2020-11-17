Специалисты «Облкоммунэнерго» заменили 3 опоры на линии 35 кВ в тайге

Срочные аварийные работы пришлось проводить на линии 35 кВ Онот-Тальники в предгорье Саян в Черемховском районе. При осмотре просеки проходящей в тайге высоковольтной линии были обнаружены несколько развалившихся опор. Разваливаться они начали от старости и части опор практически висели на проводах, сообщают в пресс-службе компании.

Данная линия была построена в 70-80-е годы прошлого века для электроснабжения села Тальники, в котором проживает около 600 человек. Протяженность линии 15 км, проходит она в тайге по горам и болотам. Идущая к поселку линия находилась в собственности Михайловского МО и обслуживалась компанией ИЭСК. В 2014 году в приказном порядке все сети Черемховского района были переданы в казну Иркутской области и закреплены за «Облкоммунэнерго», при этом практически все они находились в ветхом состоянии.

- Когда все эти сети передали нашему предприятию, сразу было видно, что их состояние оставляет желать лучшего. Некоторые линии давно не ремонтировались и практически рассыпались от старости. Какие-то дополнительные средства на восстановление этих сетей нам не выделялись, поэтому обновляем их постепенно, из общих имеющихся ресурсов. Что касается именно этой линии, то на ней около 80 опор, для масштабной реконструкции потребуется порядка 100 млн. рублей. Будем думать, как собрать необходимые материалы и провести эту работу, - говорит Александр Анфиногенов, генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Срочная замена требовалась для 3-х опор. Была сформирована сборная бригада, которая по лесовозным дорогам постаралась максимально близко подойти к поврежденному участку. Для того, чтобы двигаться дальше, а это порядка 1 километра, из Иркутска привезли гусеничный вездеход, который на буксире доставлял автотехнику ремонтной бригады к местам проведения работ. Все работы по замене поврежденных опор провели за два дня.