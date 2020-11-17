В Иркутской области учатся 127 тысяч студентов, многие из них на платной основе

Стипендию получают далеко не все. По данным переписи населения 2010 года, на стипендию как источник средств к существованию указали 41 810 человек (1,7% жителей Приангарья), из них каждый пятый считал ее основным источником средств, сообщает Иркутскстат.

Стипендия не велика. Например, поступив для учебы на бюджетной основе в среднее специальное учебное заведение, первые полгода можно получать 500 рублей в месяц. Поэтому параллельно с учебой многие работают.

Из студентов Иркутской области 77,8 тыс. человек работали во время учебы. Почти в половине случаев работа не была связана с получаемой профессией (специальностью), однако каждый четвертый из таких студентов-работников не искал другую работу после окончания учебы. Это данные выборочного обследования трудоустройства выпускников, проведенного в 2016 году, но информация не утратила своей актуальности.

Диплом, конечно, помогает решить вопрос трудоустройства. Однако только 88% выпускников нашли работу. При этом рабочее место не всегда соответствует профилю полученных знаний. Из всех трудоустроившихся выпускников только 59% (в целом по России – 66%) нашли первую работу, связанную с полученной профессией.

Статус диплома имеет значение. Вероятность трудоустройства выше у получивших степень магистра. А студенты ВУЗов, ограничившиеся бакалавриатом, имеют меньше шансов работать по своей специальности не только по сравнению с прослушавшими полный вузовский курс, но и в сравнении с выпускниками средних специальных учебных заведений. Работу нашли только 72% бакалавров, менее половины из них стали работать по своей специальности.