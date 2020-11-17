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В Иркутской области от коронавируса умерли 16 человек

Число госпитализированных Иркутской области остается высоким, на 17 ноября их число составило 4 872 человек. За последние сутки госпитализировано 166 человек.

По данным оперативного штаба, на 17 ноября в Иркутской области подтверждены 260 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе заболели 28 851 человек. За последние сутки выздоровели 315 человек, за весь период эпидемии – 22 663. 

За последние сутки умерли 16 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 814 человек: 683 (+14) человек от COVID-19, 131 от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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