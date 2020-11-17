В Иркутской области от коронавируса умерли 16 человек

Число госпитализированных Иркутской области остается высоким, на 17 ноября их число составило 4 872 человек. За последние сутки госпитализировано 166 человек.

По данным оперативного штаба, на 17 ноября в Иркутской области подтверждены 260 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе заболели 28 851 человек. За последние сутки выздоровели 315 человек, за весь период эпидемии – 22 663.

За последние сутки умерли 16 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 814 человек: 683 (+14) человек от COVID-19, 131 от иных, не связанных с вирусом заболеваний.