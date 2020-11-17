В Иркутской области на реализацию социальных проектов выделено около 5 млн рублей

На региональный грантовый конкурса поступило 108 заявок по девяти номинациям, наибольшую активность проявили молодые люди из Иркутска, Черемхово и Ангарска. Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике региона.

Конкурсный отбор проходил в два этапа – очный и заочный. Эксперты оценивали актуальность и социальную значимость проектов, планируемое количество добровольцев, возможность продолжения проекта после окончания грантовых средств.

В число 18 экспертов вошли представители общественных организаций и министерства по молодежной политике.

– По итогам конкурса мы определили 27 победителей – это на 10 проектов больше, чем планировалось. Суммы грантов составили от 43 до 300 тысяч рублей. Всего распределено 4,9 млн рублей. Реализовывать добровольческие проекты будут в 12 муниципалитетах области, – отметил министр по молодежной политике Иркутской области Егор Луковников.