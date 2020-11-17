Новости

В Иркутской области проходят рейды на соблюдение ограничительных мер

Сотрудники ГИБДД проверяют общественный транспорт, инструктируют пассажиров и водителей о важности соблюдения социальной дистанции, призывают избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами, сообщают в областной администрации. 

Читайте также:

Линию по выпуску кислорода возродят в Приангарье для снабжения ковидных госпиталей
20 ноября 2020
Ангарск отказался от строительства горок и массового празднования Нового года из-за COVID-19
20 ноября 2020

В торговых точках и местах общественного питания правоохранители и представители власти акцентируют внимание продавцов и покупателей на строгом соблюдении требований безопасности, установленных указом губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года. В ночное время проверяются заведения общественного питания, которые на основании этого указа должны ограничить работу после 23 часов.  

Так, в Октябрьском округе областного центра выявлена сауна, осуществлявшая прием посетителей и реализацию алкоголя в нарушение требований.

По данному факту составлен протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Всего в Иркутской области по данной статье за нарушение ограничительных мер составлены материалы в отношении свыше 100 должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2869)


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании