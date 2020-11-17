В Иркутской области проходят рейды на соблюдение ограничительных мер

Сотрудники ГИБДД проверяют общественный транспорт, инструктируют пассажиров и водителей о важности соблюдения социальной дистанции, призывают избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами, сообщают в областной администрации.

В торговых точках и местах общественного питания правоохранители и представители власти акцентируют внимание продавцов и покупателей на строгом соблюдении требований безопасности, установленных указом губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года. В ночное время проверяются заведения общественного питания, которые на основании этого указа должны ограничить работу после 23 часов.

Так, в Октябрьском округе областного центра выявлена сауна, осуществлявшая прием посетителей и реализацию алкоголя в нарушение требований.

По данному факту составлен протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Всего в Иркутской области по данной статье за нарушение ограничительных мер составлены материалы в отношении свыше 100 должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.