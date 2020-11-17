Иркутск и Усть-Кутский район стали лидерами по количеству заболевших коронавирусом в регионе

Согласно данным, Иркутск и Усть-Кутский стали лидерами по количеству вновь обнаруженных случаев инфицирования – 56 и 53 соответственно.

Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 56 (всего 12 435),

в Усть-Кутском районе – 53 (всего 1 801),

в Ангарске – 36 (всего 2 876),

в Черемхово – 35 (всего 443),

в Бодайбо – 31 (всего 885),

в Братске – 14 (всего 1 756).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 435,

Ангарск – 2 876,

Усть-Кут – 1 801,

Братск – 1 756,

Бодайбо – 1 801.