АКРА повысило Азиатско-Тихоокеанскому Банку кредитный рейтинг на две ступени

16 ноября 2020 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство повысило Азиатско-Тихоокеанскому Банку кредитный рейтинг по национальной шкале на две ступени до уровня ВВB (RU), сохранив прогноз «Развивающийся».

В сообщении агентства отмечается, что повышение кредитного рейтинга «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ПАО) отражает повышение оценки вероятности предоставления поддержки со стороны государства в случае необходимости, а также одновременное улучшение оценок бизнес-профиля Банка с bb+ до bbb- и риск-профиля с критической до слабой. Вместе с тем оценка фактора «Фондирование и ликвидность» понижена с адекватной до удовлетворительной на фоне сохранения удовлетворительной оценки достаточности капитала. Дополнительными факторами, определяющими кредитный рейтинг АТБ, являются умеренная степень системной значимости Банка для экономики ряда российских регионов и сильное влияние государства на кредитоспособность Банка согласно методологии АКРА.

Сохранение «Развивающегося» прогноза отражает мнение АКРА о сохраняющейся вероятности продажи АТБ стороннему инвестору в ближайшие 12–18 месяцев.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Азиатско-Тихоокеанским Банком, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского Банка до уровня «стабильный».​