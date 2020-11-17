Азиатско-Тихоокеанский Банк и Mastercard запустили акцию «Открой свой мир хоккея с картой Mastercard от АТБ»

Держатели карт АТБ платежной системы Mastercard получат возможность посетить матчи Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021 в Хабаровске и Екатеринбурге.

Принять участие в акции и побороться за главный приз - 2 пригласительных билета на хоккейный матч - смогут держатели карт Mastercard от АТБ в Хабаровске и Екатеринбурге. Владельцам карты необходимо в период действия акции с 16 ноября по 16 декабря 2020 года оплачивать товары и услуги картой АТБ Mastercard. При этом клиенту Банка необходимо сделать не менее 3-х операций по оплате товаров и услуг на общую сумму от 3 000 рублей, сюда же включаются и операции в иностранной валюте, которые должны быть равны требуемой сумме с учетом курса Банка, действовавшего на дату совершения операции.

«Совместные акции от Mastercard и АТБ стали уже доброй традицией для наших клиентов. В прошлом году мы разыграли 80 билетов, в этом году их будет еще больше – 106. Получить свой билет на хоккейный матч может каждый владелец карты Mastercard АТБ. Мы не придумываем особых условий, не просим совершать дорогостоящих покупок, приводить друзей или пользоваться определенными сервисами. Клиенту необходимо в течение срока акции совершить операции по карте на сумму в 3 тысячи рублей, и он автоматически становится участником розыгрыша», - рассказал директор АТБ по рознице, член правления Виктор Курнаков.

Всего АТБ и Mastercard разыграют всего 106 билетов, по два на каждого победителя в городах проведения матчей.

Подробные условия, порядок, место и сроки проведения акции «Открой свой мир хоккея с картой Mastercard от АТБ».