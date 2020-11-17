Сбербанк профинансирует ГК «Гранель» на 3 млрд рублей для строительства ЖК в Московской области

Сбербанк открыл кредитную линию группе компаний «Гранель» на сумму более 3 млрд рублей для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Реут». Кредит предоставляется на 57 месяцев. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Мы успешно работаем с группой компаний "Гранель" с 2012 года и уже профинансировали проекты компании на сумму около 21 млрд рублей. Благодаря нашему продолжительному и надежному партнерству возводятся тысячи квадратных метров современного и комфортного жилья. В рамках новой сделки мы предоставили компании проектное финансирование на сумму более 3 млрд рублей для строительства современного жилого комплекса в городе Реутов Московской области».

Дмитрий Адушев, вице-президент по экономике и финансам ГК «Гранель»:

«В новых реалиях рынка недвижимости использование проектного финансирования для строительства жилых комплексов является обязательным. Однако необходимо всегда выбирать правильного партнёра. Для ГК "Гранель" сотрудничество со Сбербанком — это всегда самые оптимальные условия, которые позволят компании успешно реализовать проект».

Жилой комплекс «Реут» возводится в 3 км от МКАД в микрорайоне города Реутов с уже сложившейся развитой инфраструктурой. ЖК состоит из трех монолитных жилых домов переменной этажности (от 18 до 25 этажей), разработанных по индивидуальному проекту и расположенных на территории 1,5 га. В комплексе запланировано строительство подземного паркинга, а на первых этажах жилых корпусов будет представлена вся необходимая инфраструктура: детский сад на 93 места, супермаркет, салоны красоты, кафе и прочие необходимые объекты коммерческой инфраструктуры.

Удачная транспортная доступность делает проект еще более привлекательным. В 20 минутах ходьбы от ЖК «Реут» находится станция метро «Новокосино», а за 10 минут можно добраться до ж/д станции «Никольское», откуда за 30 минут можно доехать до Курского вокзала. В пешей доступности от застройки расположены детские сады, школы, поликлиники, футбольный комплекс «Олимп», магазины, отделения банков и пр. В 15 минутах езды на автомобиле находится усадьба Кусково.