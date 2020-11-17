«Время подарков» начинается в Банке «Приморье»

Банк «Приморье» представляет предновогоднюю акцию «Время подарков», в рамках которой обновлены условия программ лояльности сразу двух дебетовых карт — «Развлечений» и « Cash-back на всё». Клиентам, оформляющим эти карты в период проведения акции*, будут доступны улучшенные условия по начислению cash-back на определенные категории.

— Проанализировав расходы наших клиентов, мы сделали более выгодными условия по cash-back для Карты Развлечений и карты Cash-Back на всё. Так, пользователи Карты Развлечений получат cash-back 1% на все покупки, а также повышенный cash-back 50% на категории домашних развлечений, актуальных в условиях сложной эпидемиологической обстановки: видеопрокат, электронные и аудио книги, музыка. Клиентам, оформившим карту Cash-back на всё, будут доступны cash-back 1% на все покупки и 1,5% на покупки в сети Интернет — за последние 9 месяцев количество транзакций по картам в интернете существенно возросло; а также повышенный cash-back 3% на торговые точки из категории «здравоохранение», в том числе аптеки, медицинское оборудование, врачебные услуги, включая оптику и стоматологию, — комментирует заместитель начальника Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Юлия Бушкова. — Кроме того, на эти виды карт, выпущенные с 15 ноября, будет начисляться процент на остаток в рублях — 4% годовых.

Отметим, что улучшенные условия действуют для новых карт, выпущенных с 15 ноября 2020 года. Для карт, выпущенных ранее, актуальными остаются прежние условия программ лояльности.

Продолжают действовать программы лояльности и по другим розничным картам Банка «Приморье»:

«Cash-back на продукты» — для тех, кто в основном оплачивает картой покупку продовольственных товаров ( cash-back 3% на покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах);

на продукты» — для тех, кто в основном оплачивает картой покупку продовольственных товаров ( 3% на покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах); «Автокарта» — подойдет тем клиентам, для которых траты на автомобиль — постоянная и стабильная статья расходов ( cash-back до 5% на АЗС, платные парковки, автомойки);

до 5% на АЗС, платные парковки, автомойки); «Карта путешествий» — для активно путешествующих клиентов. Важное отличие от других пакетов: начисляются мили, а на cash-back , причем за покупки в любой стране; также в любой стране доступны 2 бесплатные операции снятия наличных без комиссии в чужих банкоматах.

Подать заявку на выпуск карты можно онлайн — через сайт или мобильное приложение «Банк Приморье», а также в любом офисе Банка «Приморье» или по телефону Контакт центра 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный). Карты выпускаются бесплатно в категории GOLD в платежных системах Visa или Мир Maestro. При общей сумме покупок от 30 тысяч рублей в месяц карта обслуживается бесплатно, при меньшей — стоимость обслуживания составит 99 рублей в месяц.