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Корпоративные клиенты банка «Открытие» теперь могут получить банковские гарантии в пользу ФНС

В рамках развития функционала системы «Кредитный конвейер» у корпоративных клиентов банка «Открытие» появилась возможность получения электронных банковских гарантий в пользу Федеральной налоговой службы.

Электронная банковская гарантия — это гарантия, оформленная в виде электронного документа, имеющего равную юридическую силу с гарантией, оформленной на бумажном носителе.

Основное преимущество такого вида гарантии в том, что для ее оформления не требуется посещать офис. Отправка Клиентом всех документов в банк и получение гарантии из банка также осуществляется дистанционно (с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания), что особенно актуально в условиях риска введения карантинных мер.

Сейчас все больше корпоративных клиентов переводят свои операции в «онлайн», полностью или частично, при этом даже общение с государственными органами можно построить дистанционно.

В планах банка автоматизировать предоставление электронных гарантий, которые позволят корпоративным клиентам участвовать в тендерах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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