Мастер-класс «Точные действия бизнеса в период нестабильности» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему «Точные действия бизнеса в период нестабильности», который пройдет 25 ноября в 12-00 мск.

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Владимир Ефремов, эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.

На мастер-классе обсудим простую технологию, которая позволит рассмотреть свой бизнес через призму причинно-следственных связей, увидеть ключевые элементы, действительно влияющие в моменте на прибыль, и разберем, что конкретно необходимо сделать, чтобы увеличить свою прибыль.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.