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Банк «Восточный» в партнерстве с QIWI запустили прием платежей в пользу провайдеров услуг

На официальном сайте банка «Восточный» появилась цифровая витрина, позволяющая совершать платежи в пользу поставщиков популярных категорий услуг, таких как сотовая связь, интернет и ТВ, игры, ЖКХ, такси, туризм, банки, электронные деньги и др. Всего для онлайн-оплаты доступны услуги более тысячи компаний. К цифровой витрине подключены платежные XML-шлюзы QIWI, позволяющие банкам принимать платежи в пользу различных провайдеров услуг.

Оплата услуг в цифровой витрине доступна без авторизации в интернет-банке и происходит мгновенно. Сотовая связь оплачивается без комиссии. С полными условиями тарифов и лимитными ограничениями можно ознакомиться в разделе «Тарифы» витрины. Осуществлять платежи можно картами VISA, MasterCard, МИР. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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