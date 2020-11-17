Новые возможности кредитования бизнеса: в Примсоцбанке стартовала акция «7%»

В Примсоцбанке перед представителями малого и среднего бизнеса открылись новые возможности кредитования. С 16 по 31 ноября 2020 года в банке действует акция «7%». Согласно её условиям, первые полгода для заёмщика устанавливается фиксированная ставка – 7% годовых.



Сумма кредита может составить 2 000 000 и более. Срок - не более 36 месяцев для кредитов на оборотные средства и не более 48% на инвестиционные цели. Отсрочка погашения основного долга – 6 месяцев.



Отметим, акция действует совместно с любой из программ кредитования малого и среднего бизнеса. Соответственно, минимальные и максимальные суммы и сроки, а также величина процентной ставки по окончанию первого полугодия будут соответствовать выбранной заёмщиком программе кредитования.



Ознакомиться подробнее с условиями по программам кредитования малого и среднего бизнеса можно на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 и *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 70 точек присутствия в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.