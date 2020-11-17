ПСБ запустил новую имиджевую кампанию

ПСБ запустил новую федеральную имиджевую кампанию. Ее лицом по-прежнему является хоккеист Александр Овечкин, который с 2019 года выступает в качестве бренд-амбассадора банка. «Как за каменной стеной» гласит слоган новой рекламной кампании ПСБ.

Имиджевые ролики построены на серии минисюжетов, где в критической ситуации герой Овечкина выходит победителем из любой ситуации: только одно его имя в огне не горит, в воде не тонет и защищает в любых обстоятельствах.

Помимо имиджевой составляющей, новая рекламная кампания направлена на продвижение двух акций ПСБ: бесплатное обслуживание счета для всех новых клиентов банка сегмента малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, и 10%-ный кешбэк на все покупки по бизнес-карте при сумме покупок не менее 20 000 рублей в месяц. Вторая акция уже направлена на физических лиц - им ПСБ предлагает выгодные условия по потребительскому кредиту - сниженную процентную ставку.

«Ключевое сообщение нашей кампании: «ПСБ — надежный банк с сильной репутацией». Жизненные обстоятельства иногда складываются непредсказуемо, в сложных ситуациях даже самым независимым порой нужна поддержка, - отметила вице-президент – директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова. - Свои финансы надо доверять исключительно тем, в ком ты безоговорочно уверен. Поэтому мы гордимся, что эксклюзивным амбассадором банка является Александр Овечкин, сильный и волевой человек, который близок ПСБ по духу».

В ходе рекламной кампании будут использованы все охватные каналы коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет. Срок проведения рекламной кампании — до 20 декабря 2020 года.