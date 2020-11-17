Россельхозбанк запускает новогоднюю акцию «Подарки возвращаются с UnionPay»

С 16 ноября 2020 года держатели карт UnionPay Россельхозбанка могут получить гифтбэк до 15% при оплате покупок картой на сумму от 1000 рублей и принять участие в розыгрыше крупных денежных призов. Новогодняя акция Банка и платежной системы «UnionPay» продлится до 31 декабря 2020 года.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиентам Банка необходимо зарегистрироваться на сайте акции unionpay.promo, оплачивать товары и услуги на сумму от 1000 рублей картой UnionPay и загружать слипы (чек, оформляемый при платеже банковской картой) на сайт. При совершении покупок на сумму до 3000 рублей участнику акции начисляется 5% гифтбэка от потраченной суммы. Совершая покупки на сумму от 3000 до 10 000 рублей, держатель карты UnionPay Россельхозбанка получает 10% гифтбэка. Максимальный гифтбэк 15% начисляется при совершении платежей на сумму от 10 000 рублей. Денежный приз в размере более 100 000 рублей получит владелец карты UnionPay с максимальной суммой трат за весь период проведения акции.

Гифтбэк – это специальные бонусы, получаемые держателем карты UnionPay Россельхозбанка, которые в конце промоакции будут вручены участнику в виде сертификатов в любые магазины.

«На сегодняшний день в Россельхозбанке держатели карт UnionPay имеют отличную возможность подключать различные опции и экономить средства, оплачивая товары и услуги по всем категориям. В преддверии Нового года Россельхозбанк запускает очередную акцию и предлагает своим клиентам – владельцам карт UnionPay принять участие в розыгрыше денежных призов, а также еженедельно получать дополнительный кэшбэк, совершая покупки. Новое предложение поможет участникам программы порадовать себя и своих близких приятными подарками в предновогодний период», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Специальное предложение будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно. Подробную информацию об условиях проведения акции, а также всех денежных призах можно получить на сайте Россельхозбанка. В акции не учитываются платежи, совершаемые для погашения налоговой задолженности, оплаты коммунальных услуг, интернета и услуг телекоммуникационной связи. Также в акции не участвуют карты двух платежных систем.