Аграрии чаще всего страхуют тракторы и комбайны – РСХБ

Четыре из десяти договоров страхования сельхозтехники приходятся на тракторы и комбайны. Причем тракторы являются самым часто принимаемым на страхование видом машин, используемых в сельском хозяйстве, - каждый пятый страховой полис оформляется на этот вид техники. К таким выводам пришли эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проведя анализ страхового рынка сельскохозяйственной техники.

Комбайны заняли вторую строчку в списке наиболее часто принимаемой на страхование сельскохозяйственной техники: на них приходятся два из 10 договоров страхования. Причем чаще всего страхуют именно зерноуборочные комбайны.

Замыкают тройку лидеров сеялки, опрыскиватели, плуги и косилки и являются предметом страхования только в каждом десятом случае.

Используемая сельхозпредприятиями спецтехника - это дорогостоящее имущество, и его утрата может обернуться серьезными финансовыми потерями и вынужденным перерывом в деятельности и сокращением производственного потенциала. В связи с этим своевременное страхование сельскохозяйственной техники позволяет избежать непредвиденных убытков и получить компенсацию в случае возникновения страховых случаев», - отметил генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Анализ страховых случаев показал, что около 32 % из них происходят в результате пожаров. Наибольшая страховая выплата в размере 12,9 млн рублей была произведена как раз по причине пожара. 29% - по причине дорожно-транспортных происшествий и 21% - в результате аварий во время эксплуатации спецтехники.

Регионами - лидерами по количеству оформленных страховых полисов является Саратовская область (5,2%) и Республика Башкортостан (5%). Следом идут Алтайский край (4,6%), Оренбургская и Воронежская области – на них приходится по 4% договоров страхования. В Краснодарском и Ставропольском крае заключено по 3% страховых договоров.

Договор страхования сельскохозяйственной техники и оборудования обеспечивает защиту от уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Специализированный продукт АО СК «РСХБ-Страхование» покрывает финансовые убытки при повреждении специализированной техники как в период эксплуатации, так и во время хранения. Страховыми событиями являются пожар, удар молнии, взрыв, стихийные бедствия, падение летательных аппаратов и других посторонних предметов, оседание или иное движение грунта, дорожно-транспортное происшествие, авария, хищение, угон, противоправные действия третьих лиц.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2019 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA (что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале) и кредитным рейтингом Национального рейтингового агентства на уровне «АА+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (высокая степень финансовой устойчивости). АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017