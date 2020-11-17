Студентка ИГУ стала одной из лучших в мире студенток-китаеведов

Одной из лучших в мире студенток-китаеведов признана представительница Иркутского государственного университета Дулма Арсаланова. Девушка заняла второе место в европейской группе на всемирном финале международного конкурса «Китайский язык — это мост», сообщают в пресс-службе вуза.

Девушка обучается на 4-м курсе факультета иностранных языков Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. По пути к всемирному финалу она прошла отборочный тур в Иркутске, став одной из лучших среди студентов вузов Сибири. Затем выдержала всероссийский отборочный конкурс, в котором участвовали победители региональных туров. По его итогам Дулма вошла в пятерку призеров и получила право представлять Россию на всемирном финале.

Всемирный финал, в котором участвовали 135 лучших студентов-китаеведов из 108 стран, также состоял из нескольких испытаний, которые проходили внутри континентальных групп и завершались общим суперфиналом. Студентка ИГУ выступала в европейской группе.