Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года

Корпус больницы для пациентов с внебольничной пневмонией в Усть-Куте, возведение которого финансирует Иркутская нефтяная компания, планируют сдать в начале следующего года. Он рассчитан на 60 мест и будет полностью оснащен в соответствии со стандартами медицинской помощи. Об этом на IV Байкальском риск-форуме сообщил Александр Каневский, руководитель финансово-экономического управления ИНК. Он рассказал, как строится взаимодействие компании и власти во время пандемии и как удается справляться с распространением коронавируса.

Перепрофилировали санаторий в ковидный госпиталь

Когда началась пандемия, компания не могла остаться в стороне и включилась в несвойственные для себя медицинские вопросы, многие из которых приходилось решать буквально “с колёс”, рассказал топ-менеджер ИНК.

– В качестве благотворительной помощи мы оперативно помогли перепрофилировать местный санаторий в Усть-Куте в отделение районной больницы, там было организовано 158 коек. На протяжении пяти месяцев, с мая по сентябрь 2020 года, ИНК взяла на себя большинство финансовых расходов. При этом медицинскую помощь оказывали как работникам группы компаний ИНК и подрядных организаций, так и жителям района, госпитализированным в перепрофилированный санаторий.

Весь объем тестирования распределили по разным лабораториям

Компании пришлось оперативно решать и вопрос тестирования своих работников. Сложностей – особенно во время первой волны коронавируса – было много. Сроки тестирования, качество тест-систем, организации лабораторий оставляли желать лучшего.

– Один лабораторный центр в регионе не мог взять на себя весь объем исследований, который было необходимо выполнять для группы компаний ИНК и подрядчиков, – рассказывает Александр Каневский. – Поэтому мы вынуждены были разделить все объемы тестирования между несколькими ведущими лабораториями региона. Это позволило нам избежать длительных сроков ожидания результатов тестов и оперативно перенаправлять пробирки с материалами в случае загруженности той или иной медицинской лаборатории. Во время пандемии мы неоднократно получали предложения о приобретении собственного лабораторного оборудования ПЦР и ИФА диагностики, но, понимая всю сложность лицензирования, отказывались от данной идеи.

Проблему нехватки медиков решили с помощью подрядчика

Еще одна обострившаяся во время пандемии проблема – дефицит медицинского персонала – не обошла стороной ИНК.

– Нехватка остро ощущалась не только в государственной системе медицинского здравоохранения, но и на объектах ИНК, – подчеркнул Александр Каневский. – Переговоры с медицинским подрядчиком позволили нам в краткосрочный период увеличить в 2 раза количество фельдшеров в медицинских пунктах компании.

Оказали помощь медицине

– Понимая, что пандемия пришла к нам не на пару месяцев, по договоренности с губернатором Иркутской области ИНК начала финансировать строительство в Усть-Куте корпуса для пациентов с внебольничной пневмонией стоимостью более 500 млн рублей. Корпус, рассчитанный на 60 коек, будет полностью оснащен в соответствии со стандартами медицинской помощи, – рассказал топ-менеджер ИНК.

Строительство госпиталя для борьбы с коронавирусом стало не единственной инвестицией ИНК в систему здравоохранения региона.

– Являясь постоянным участником оперштаба по распространению коронавирусной инфекции, проводимого под руководством губернатора, ИНК оперативно реагирует на просьбы о благотворительной помощи в различные медицинские организации области. Так только за последние три недели компанией были поставлены более 100 кислородных концентраторов в девять медицинских организаций региона, преимущественно перепрофилированных в ковидные госпитали.

Полностью погрузились в медицинскую тематику

Помощь ИНК выражалась не только в перечислении денег на счета районной больницы, а также в том, что специалисты разных подразделений ИНК всецело окунулись в медицинскую тематику.

– Специалисты службы снабжения и договорного департамента ИНК погрузились в механизмы закупки лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты с обязательными сертификатами, медицинского оборудования, в том числе ИВЛ, кислородных концентраторов и других сложных аппаратов. При этом все закупки компания проводила в условиях острого дефицита, каждое второе письмо от руководителя управления материально технического снабжения начиналось со слов “срочно”. Специалисты ИНК в значительной мере повысили уровень своих компетенций в совершенно новых областях, – говорит Александр.

По его словам, сложная ситуация по коронавирусу далека от разрешения, но отработанные бизнес-процессы и взаимодействие с органами власти, регулярно действующий оперштаб, позволяют компании в значительной мере контролировать распространение инфекции.

Работа IV Международного Байкальского риск-форума продолжится до 20 ноября. Онлайн-трансляция всех событий программы доступна на официальном YouTube-канале.