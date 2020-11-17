В Приангарье запускают проект по установке электрозаправочных станций для электромобилей

Компания En+ Group планирует запустить пилотный проект по установке сети электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей в Иркутске. В 2020 году компания планирует установить первые три ЭЗС, на текущем этапе инвестиции в проект составят более 10 млн. руб.

В 2020 году En+ Group планирует установить три электрозаправочных станции - одна в поселке Листвянка и две в городе Иркутске (на автозаправочном комплексе возле ТЦ «Яркомолл» и на муниципальной территории, в самом центре города, возле административного здания ПАО «Иркутскэнерго» ул. Сухэ-Батора, 3).

Предполагается установка зарядных станций совместимых с большинством электромобилей, представленных на рынке. Станции En+ Group будут оснащены современным оборудованием, которое обеспечит быстроту и качество зарядки автомобиля: "быстрая" зарядка - 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт, «медленная» - на переменном токе. В числе дополнительных преимуществ ЭЗС - одновременная зарядка двух электромобилей.

Оборудование станций обладает гарантией безопасного заряда от производителя оборудования, что обеспечит полную надежность и позволит исключить риски повреждения систем электрокара. Оплата и активация зарядных сессий для владельцев электрокаров будет осуществляться через мобильное приложение.

Необходимость создания инфраструктуры зарядных станций продиктована ростом количества электромобилей в Иркутске в течение последних трех лет, в то время как инфраструктура для использования экологического транспорта развивается сравнительно медленно. Сегодня в Иркутске насчитывается около 600 электромобилей.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

- Компания En+ Group выделяет в числе главных приоритетов своей деятельности устойчивое развитие, а это означает заботу об экологии в регионах присутствия, внедрение экологически чистых технологий, развитие принципов энергосбережения и формирование ответственного отношения к окружающей среде предприятий и жителей. Сегодня в Иркутске зарегистрировано почти 800 тысяч автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По данным аналитических агентств их количество ежегодно вырастает примерно на 10%. Мировой тренд в автомобильном транспорте направлен на развитие электромобилей, En+ Group считает, что одним из важнейших стимулов перехода на электромобили является наличие развитой инфраструктуры зарядных станций, поэтому компания в 2020 году запускает первый этап создания сети электрозаправок. Мы надеемся, что создание сети удобных ЭЗС будет первым шагом по повышению экологичности иркутского транспорта.

Проекты компании в области внедрения и развития экологических технологий в регионе инициированы её основателем - Олегом Дерипаской.