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En+ Group передала ангарским медикам средства индивидуальной защиты

Компания En+ Group передала партию средств индивидуальной защиты Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр» (МАНО ЛДЦ) в г. Ангарске. Сегодня медицинская организация указом губернатора перепрофилирована для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Партию СИЗ для медицинских работников в Ангарске составили 2000 полумасок с фильтром и клапаном и 850 противочумных костюмов. Средства защиты органов дыхания будут переданы медперсоналу, работающему в поликлинике и медцентре, а также медикам, посещающим инфицированных пациентов на дому. Костюмы необходимы врачам для работы в самом госпитале.

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Ранее компания закупила и передала Иркутской области 800 тысяч медицинских масок и 30 тысяч ламинированных хирургических бахил. Средства индивидуальной защиты были переданы медицинским учреждениям и организациям социального обслуживания населения в рамках программы поддержки Иркутской области в борьбе с распространением коронавируса.

Компания также организовала волонтерскую акцию в поддержку ветеранов войны и тружеников тыла. En+ Group закупила и с помощью волонтеров в самый разгар эпидемии доставляла ветеранам на дом наборы необходимых продуктов. Это позволило пожилым людям не рисковать и не покидать свои дома без особой необходимости в условиях распространения коронавирусной инфекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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