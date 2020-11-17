В центре Иркутска ограничат движение автотранспорта из-за ремонта теплосети

В Иркутске по улице Карла Маркса в районе здания по адресу улица Ленина № 11к2 с 21:00 18 ноября до 07:00 19 ноября 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы Карла Маркса – в направлении движения от улицы Лапина до улицы Ленина. Пресс-служба компании «Иркутскэнерго» сообщает, что это связано с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта.

В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома № 32 по улице Франк-Каменецкого с 08:00 18 ноября до 20:00 25 ноября 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы Франк-Каменецкого – в направлении движения от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.



Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".