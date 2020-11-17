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В Иркутской области готовятся к выдаче бесплатных лекарств ковидным больным

В поликлинике п. Молодёжный готовы к работе по организации выдачи бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID19. Как организована система предоставления бесплатных препаратов в медучреждении сегодня проверил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Сейчас на учете в поликлинике состоят более ста пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому. Исполняющая обязанности главного врача ОГБУЗ «Иркутская районная больница» Ирина Стельмах доложила главе региона, что все они получат лекарства в срок.

Напомним, что бесплатные препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, в Иркутской области начнут выдавать 19 ноября. Получить препараты смогут родственники заболевших через аптеки, список которых сформирован. Также медикаменты будут доставлять на дом медработники и добровольцы. К этой работе в поликлинике поселка Молодёжный подключатся 62 волонтера.

– Минздраву нужно посмотреть укомплектованность персоналом таких аптек, чтобы избежать нагрузки и не создавать очередей, – подчеркнул глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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