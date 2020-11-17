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Коронавирус в Сибири мутирует

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В Сибирском федеральном округе формируются новые мутации коронавируса. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

«Мы видим определенные изменения в S-белке, и данная замена, выявленная в Сибирском регионе, позволяет предположить, что там формируется свой вариант (коронавируса) с определенными мутациями», — сказала она.

Говоря о различиях видов вируса, Попова отметила, что для мутировавшего вируса характерна более низкая чувствительность к сыворотке рековалесцента, которая содержит антитела к коронавирусу. При этом данная особенность не наблюдается в биологических материалах, взятых в других регионах страны.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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