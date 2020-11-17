Иркутяне могут выбрать территории для благоустройства

Более пятисот жителей Октябрьского округа Иркутска проголосовали в первый день в рамках проекта «Народные инициативы». Рейтинговое голосование позволит выбрать проекты, в которых больше всего заинтересованы иркутяне.

На голосование предложено 12 площадок для обустройства.

«Обустройство современного актового зала социокультурного центра микрорайона Байкальский» на базе школы №32. Приобретение современного оборудования и проведение ремонта актового зала школы №20. Инициативные жители предлагают создать здесь современное универсальное пространство. Благоустройство территории между домами 207 и 207А на улице Байкальской. Жители предлагают заменить тротуарную плитку, отремонтировать и декорировать подпорные стены, установить светильники. Второй этап благоустройства Солнечного Бульвара от дома №320/2 до дома 330А на улице Байкальской. Благоустройство общественного пространства на улице Вилюйской – обустройство баскетбольной площадки, площадки для спортивных тренажеров и воркаута, детского игрового городка, роллер-дрома, лавочек и освещения, прогулочной зоны вдоль реки. Благоустройство прилегающей территории школы №16 на улице Зверева. В проекте жителей – капитальный ремонт асфальтового покрытия вокруг школы, ремонт детской площадки, озеленение пришкольной территории. Благоустройство спортивной площадки школы №21 на улице Красных Мадьяр – устройство беговой дорожки и полосы препятствий, установка уличных тренажеров, столбов наружного освещения, установка видеокамер, возведение крытой трибуны. Благоустройство спортивной площадки гимназии №44 на улице Карла Либкнехта – модернизация хоккейного корта, устройство круговой беговой дорожки, трибуны и малых спортивных форм. Благоустройство территории детского сада №84 на улице Байкальской – восстановление освещения, оснащение прогулочных площадок игровыми формами, оборудование спортивной площадки. Благоустройство стадиона школы №27 на бульваре Постышева – обустройство мини-футбольного поля, беговой дорожки, ливневых стоков, установка освещения и видеонаблюдения, трибун, воркаута, ремонт ограждения универсальной площадки. Строительство детской площадки во дворе дома №44 на улице Пискунова. «Умный, спортивный, трудолюбивый двор» – жители домов №96 на улице 1-я Советская и №5 на улице Трудовая предлагают создать современное уютное пространство с различными локациями для общего развития и укрепления здоровья различных категорий жителей микрорайона.

Проголосовать можно только один раз.

Онлайн голосование проводится с использованием специального сервиса на официальном сайте администрации города: https://new.admirk.ru/opros/. Для участия в интернет-голосовании необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

Очное голосование проходит в будние дни с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

Комитет по управлению Октябрьским округом, ул. Декабрьских событий, 27;

библиотека им. Потаниной, ул. Трилиссера, 32;

центральная детская библиотека, б-р Постышева, 35;

ресурсный центр МКУ «Город», ул. Красноярская, 32;

опорные пункты по работе с населением: ул. Трудовая, 5, ул. Байкальская, 198а, ул. Байкальская, 266-48, ул. Байкальская, 203, ул. Ширямова, 7.

Голосование продлится до 30 ноября.