На неделе рубль может укрепиться до 75 руб. за доллар

В понедельник, 16 ноября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,59%, до 76,16 руб., евро/рубль — на 1,49%, до 90,21 руб., фунт/рубль — на 1,37%, до 100,60 руб., отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

— Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам на фоне роста цен на нефть и фондовых индексов. Позитив исходил от ожиданий, что производитель лекарств Moderna объявит о положительных результатах своей вакцины против коронавируса на этой неделе. Долго ждать не пришлось. Компания Moderna вчера объявила, что вакцина против COVID-19 на третьей фазе теста продемонстрировала эффективность 94,5% и спровоцировала рост к риску. Компания также отметила, что у нее уже есть миллионы доз, готовых к отправке, как только вакцина будет одобрена FDA.

Нефть сорта Brent подорожала на 2,94%, до $43,94. Кроме ослабления доллара США и новостей по вакцине, нефтяной рынок получал поддержку от ожиданий, что ОПЕК+ отложит запланированное на январь восстановление добычи на фоне второй волны пандемии. Министры обсуждают отсрочку на три-шесть месяцев. Министры ОПЕК+ проведут промежуточную встречу во вторник, чтобы оценить ситуацию на рынке и принять окончательное решение через две недели.

Во вторник, 17 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $44,08 за баррель. На нефтяном рынок сохраняется позитив после новостей Pfizer и Moderna. Есть предпосылки, что рост цен на нефть продолжится, и рубль укрепится к доллару до 75,50. Учитывая, что России начался налоговый период, рубль способен сходить к уровню 74 руб. за доллар.