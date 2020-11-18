Новости

Суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста сына экс-губернатора Приангарья Левченко

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в мошенничестве депутату законодательного собрания Иркутской области и сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского.

«Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено 18 ноября в 14:00 по Москве», – приводит издание слова Аграновского.

Ранее Андрея Левченко отправили в СИЗО до 20 ноября.

Напомним, 28 сентября сотрудники СКР и ФСБ задержали сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко по подозрению в мошенничестве.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании