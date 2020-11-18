Суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста сына экс-губернатора Приангарья Левченко

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в мошенничестве депутату законодательного собрания Иркутской области и сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского.

«Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено 18 ноября в 14:00 по Москве», – приводит издание слова Аграновского.

Ранее Андрея Левченко отправили в СИЗО до 20 ноября.