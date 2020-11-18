Роспотребнадзор включил Иркутскую область в список регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила список регионов России с высокой заболеваемостью коронавирусом, в нем оказалась Иркутская область, сообщает ТАСС.
«Мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, безусловно, реализуются. Потому что уровни заболеваемости в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Крым, Ставропольском крае достаточно высокие», – цитирует агентство Попову.
Напомним, по состоянию на 17 ноября в Приангарье было зарегистрировано в общей сложности 28,8 тысячи заболевших. За сутки было обнаружено 260 новых случаев.