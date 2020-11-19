Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу»

Компания Лесресурс (входит в Группу компаний «Лесресурс-Русфорест») занимается заготовкой и переработкой леса в Иркутской области и Красноярском крае, выпускает пиловочник, пиломатериалы, брикеты и топливные пеллеты. Большая часть пиломатериалов идет на экспорт в Японию, топливные пеллеты – в Европу. Иосиф Раткевич, директор ООО «Лесресурс», рассказал в интервью Газете Дело, как коронакризис отразился на спросе на продукцию компании, как предприятие выстраивает свою логистику на фоне происходящих изменений и что планирует предпринять в связи с планируемым в 2022 году полным запретом на вывоз из страны круглого леса.

Иосиф Раткевич, директор ООО «Лесресурс». Фото из архива компании

Экспортные поставки устояли на фоне снижения спроса и цены

Производственные мощности предприятий, входящих в Группу компаний «Лесресурс-Русфорест», сосредоточены на севере Иркутской области, продукция идет на экспорт на Восток и в Европу. Объем экспортных поставок этой весной из-за коронавируса практически не снизился, рассказал Иосиф Раткевич, но избежать падения цен не удалось.

– Одно из перспективных направлений нашего бизнеса – производство топливных пеллет, которые востребованы в Европе. Однако, основная выручка формируется за счет продажи пиломатериалов в Японию. С ключевым покупателем в этой стране мы работаем уже больше двадцати лет. Согласно аналитике, в марте из-за пандемии коронавируса количество домов, которые вводились в Японии, уменьшилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, сократился спрос на российские пиломатериалы, снизилась цена на продукцию. Объемы поставок нам удалось сохранить благодаря долгосрочным контрактам с европейскими и другими азиатскими компаниями.

Руководитель рассчитывает, что ситуация на рынке выровняется к лету следующего года. Иосиф Раткевич отметил, что уже видит определенные изменения в лучшую сторону.

– Начал восстанавливаться спрос, набирают обороты мебельные производства в Китае, куда тоже идет наша продукция. Да, ситуация с коронавирусом снизила нашу рентабельность и прибыль, но предприятие продолжает работать. Механизмы и оборудование, которые необходимы для обновления, лесозаготовительной техники, лесовозы, сушильные камеры – все приобретаем самостоятельно, специалистов у нас также хватает.

Переработка древесины требует дополнительного оборудования

Помимо пандемии еще одним негативным фактором на рынке лесной промышленности в этом году стал грядущий запрет на вывоз из страны круглого леса. Иосиф Раткевич считает, что у компании еще есть время на проработку решения этого вопроса и на ее деятельности ограничение не должно отразиться.

– На рынке круглого пиловочника мы реализуем в пределах 5-7% от всего объема заготовленного сырья, все остальное перерабатываем сами. Тем не менее, из-за запрета экспорта круглого леса перед нами встал вопрос переработки низкосортной древесины. В Иркутской области мы пока не можем распиливать пиловочник третьего сорта, потому что наша техника предназначена для работы с качественным лесом. Скорее всего, установим дополнительное лесопильное оборудование для низкосортной древесины. В любом случае, подходящее решение найдем. У нас есть еще год, чтобы подготовиться к введению запрета.

Ставка на качественную логистику

Свою продукцию покупателям «Лесресурс» отправляет по железной дороге. Пиломатериалы – в контейнерах, пеллеты – в крытых вагонах. Практически весь объем пеллет перевозит Первая грузовая компания (ПГК). В доставке экспортных грузов надежный оператор очень важен, от него в немалой степени зависит соблюдение условий заключенных контрактов.

– Почти весь объем своей продукции на европейский рынок – 90% мы возим в крытых вагонах ПГК. «Лесресурс» уже много лет плотно работает с компанией, потому что это удобно и выгодно. За последние годы оператор обновил парк вагонов: сейчас зачастую под погрузку приходит абсолютно новый подвижной состав. Это важно для нас. Кроме того, компания взяла курс на цифровизацию. Наши бухгалтеры и финансисты подтверждают, что документооборот стал проще, вопросы решаются быстро. Нравится, что есть приложение «Мобильный репортер» для контроля качества крытого подвижного состава. Проблем у нас не возникало, но хорошо, что оно есть, это облегчает клиентам связь с менеджерами.

Инвестиции в будущее

Несмотря на неспокойное время, «Лесресурс» продолжает реализацию своих инвестиционных проектов в Иркутской области. Например, сейчас в поселке Игирма компания завершает строительство котельных и сушильных складов. В поселке Магистральном строит вторую линию пеллетного производства с возможностью увеличения мощности до 60 тысяч тонн, что позволит при необходимости добавить еще две производственных линии.

– Изначально мы планировали запустить новую линию пеллетного производства в ноябре текущего года, – рассказал Иосиф Раткевич, – но пандемия немного сдвинула наши планы, задержалось согласование проектной документации и монтаж, но всё равно мы рассчитываем, что в марте следующего года этот проект полностью завершим и запустим, и объемы продукции еще вырастут. В общем-то это уже даже не планы, а практически реальность.

Видео из архива компании

ООО «Лесресурс» входит в ГК «ЛЕСРЕСУРС-РУСФОРЕСТ». Ведет деятельность в Восточной Сибири, специализируется на производстве высококачественной продукции из древесины хвойных пород. Компания производит до 170 тыс. куб. м. пиломатериалов и до 60 тыс. тонн топливных гранул в год в рабочем поселке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области. Продукция предприятия поставляется в Японию, Китай, в Европу, а также в Узбекистан.