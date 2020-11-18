Ученые обнаружили загрязнения воды Байкала фекалиями

Ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук провели экспедицию по озеру Байкал, расположенном на территории Иркутской области и Республики Бурятия, в результате которой обнаружили загрязнения вод фекалиями, сообщается на сайте научной организации.

«Превышение значений нормируемых и рекомендательных санитарно-микробиологических показателей обнаружили в акватории поселков Листвянка и Култук», – отметили ученые.

В прибрежных водах Листвянки норматив ТКБ (термотолерантных колиформных бактерий) превышен более чем в 4 раза, энтерококков – более чем в 5 раз. В литорали Култука численность ТКБ в 1,6 раза выше нормы.

Основная цель экспедиции заключалась в изучении прибрежной зоны Байкала, в исследовании поучаствовали 14 человек.

Санитарно-микробиологическую оценку прибрежных вод Байкала проводили в весенне-летний и осенний периоды 2020 года. Всего отобрали и проанализировали 136 проб озерной и речной воды.