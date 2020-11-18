Иркутская область попала в число самых курящих регионов Сибири

В Иркутской области дымящих каждый день – 31,8%, и это – негативный рекорд Сибирского федерального округа. Об этом сообщает Иркутскстат.

Кроме того, в Приангарье поставлен еще один антирекорд в масштабах СФО: доля курильщиков, не ограничивающихся одной пачкой в день, составляет 9,4%, тогда как в других регионах – не более 7%. А в Тыве таких многокурящих и вовсе нет, хотя каждый день там балуются табачком 22,6% взрослых жителей (минимальный показатель в СФО).

Антирекорд иркутян превзошли северяне и дальневосточники. В Мурманской области и Бурятии постоянных курильщиков – 34%, в Еврейской автономной области – 36%, Магаданской области – 41%, на Чукотке – 48% (никотиновый антирекорд в границах России). В других регионах Дальнего Востока доля ежедневно курящих тоже превышает российский показатель, находясь в пределах от 23 до 30%.