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Пенсионер из Приангарья выплатил долг в 739 тысяч рублей ради поездки в отпуск за границу

Житель Иркутской области выплатил долг в 739 тысяч рублей, чтобы уехать отдыхать за пределы России, сообщает УФССП по региону.

Установлено, что мужчина взял у трех знакомы в долг 1 миллион рублей, однако не вернул их вовремя, потому товарищи обратились в суд. Во время заседания было решено обязать гражданина возвратить деньги.

Чтобы побудить мужчину вернуть задолженность приставы ежемесячно стали перечислять половину пенсии мужчины в счет неуплаты, а также ограничили ему право выезда за пределы России.

Поскольку пенсионер собирался в отпуск за рубеж, ему пришлось погасить остаток долга в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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