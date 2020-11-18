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Иркутск назвали одним из девяти популярных городов России для отдыха в зимние выходные

«Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщила о девяти самых популярных городах, в которые россияне планируют отправиться на зимние выходные. В этот список попал Иркутск.

Помимо столицы Восточной Сибири в топе оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань, Суздаль, Петрозаводск, Переславль-Залесский.

Именно в этих городах, по информации издания, люди заранее забронировали отели, в которые собираются отправиться зимой.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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