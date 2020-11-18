Депутаты предлагают запретить использовать фосфатные порошки и полимерные сети на Байкале

Депутаты Госдумы подготовили пакет предложений по защите озера Байкал, в частности, они предлагают ужесточить ответственность судовладельцев за загрязнение озера подсланевыми водами, ограничить использование пластика и запретить фосфатосодержащие моющие средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Иркутской области Александра Якубовского, который принял участие в обсуждении предложений по проведению Года Байкала.

"Мы предлагаем ограничить использование одноразовой пластиковой посуды, пакетов из полимерных пленок на Байкальской природной территории, конечно, предварительно обсудив механизм реализации такой идеи с ритейлерами и производителями экологической биоразлагаемой посуды. <…> Считаем необходимым ограничить продажу и использование любых фосфатосодержащих моющих средств на Байкальской природной территории, внеся изменения в действующее законодательство", - сказал Якубовкий.

Еще одно предложение касается использования полимерных рыболовных сетей на Байкале.

Кроме того, парламентарии предлагают обязать судовладельцев применять реагенты для очистки сточных вод, а также ужесточить ответственность за загрязнение Байкала подсланевыми водами. Якубовский отметил, что проблема загрязнения озера подсланевыми водами стоит очень остро, поскольку байкальский флот ежегодно растет, а инфраструктуры по приему и переработке отходов с судов на озере не хватает.