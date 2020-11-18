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270 заболевших коронавирусом выявлено в Бурятии

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 18 ноября выявлено 270 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 15 920.

Из 270 новых случая COVID-19: 199 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 3 031 пациент, наблюдается 14 470 человек. 

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Всего выздоровели от COVID-19 – 10 329 (+193) человек.

За последние сутки в регионе 10 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 317 человек. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 743 койки, занято – 2 243, свободно – 500. Занятость коечного фонда составляет 81,8%. Ранее премьер Михаил Мишустин поручил региональным властям создать резерв коек для пациентов с COVID-19 не менее 20% от общего фонда.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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