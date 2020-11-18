Новый рекорд: в Иркутской области за сутки 916 человек вылечились от коронавируса

По данным оперативного штаба, на 18 ноября в Иркутской области подтверждены 265 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе заболели 29 116 человек.

За последние сутки выздоровели 916 человек, это дневной рекорд с начала пандемии, за весь период вылечилось 23 579 человек. Это связано скорее всего с новыми правилами Роспотребнадзора, который пересмотрел условия выписки пациентов с коронавирусной инфекцией. Теперь для выписки достаточно одного отрицательного результата теста, хотя ранее предписывалось два.

За последние сутки умерли 19 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 833 человека: 701 (+18) человек от COVID-19 и 132 (+1) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

Более 10 тысяч человек Иркутской области лечатся от коронавируса: из них госпитализировано в медучреждения 4 701 человек, на амбулаторном лечении находится 5 591 человек.

В настоящее время в регионе развернуто 5395 коек, занятость коечного фонда составляет 87%. Ранее премьер Михаил Мишустин поручил региональным властям создать резерв коек для пациентов с COVID-19 не менее 20% от общего фонда.