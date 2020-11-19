Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов»

Компания «РН-Транс» – дочернее предприятие Роснефти, занимается организацией перевозок нефтеналивных грузов: бензина, дизельного топлива, мазута, керосина – всей продукции нефтеперерабатывающих заводов материнской компании. О том, как «РН-Транс» справляется с переходом на «удаленку» и о взаимодействии с Первой грузовой компанией (ПГК), которую привлекает к перевозке своих грузов, Газете Дело рассказал Юрий Кузнецов, директор филиала ООО «РН-Транс» в г. Ангарске.

Валерий Яхимович, директор Иркутского филиала Первой грузовой компании и Юрий Кузнецов, директор филиала ООО «РН-Транс» в г. Ангарске. Фото: А. Федоров

Объемы перевозки не упали

«РН-Транс» организует перевозку продукции с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе с Ангарской Нефтехимической Компании. Во время пандемии ни объемы, ни направление перевозки грузов не изменились, некоторые неудобства компании создала лишь «удаленка».

– Мы покрываем своей продукцией рынки от Красноярского края и до Дальнего Востока, около 40% общего объема продукции идет на экспорт, – рассказал Юрий Кузнецов. – Когда началась пандемия, мы опасались падения погрузки, но этого не случилось: объемы совсем немного снизились в апреле, а к лету, наоборот, спрос на нефтепродукты возрос. Первое время было непросто наладить все бизнес-процессы в условиях удаленной работы. Многие вопросы приходилось решать дистанционно, что не очень удобно. Конечно, мы организовали удаленные рабочие места и специальный график выхода людей на работу. Главную задачу – обеспечить функционал – решили успешно. Поэтому сейчас, когда началась вторая волна заболеваемости коронавирусом, мы готовы к вызову.

Подготовка вагонов – по ГОСТу

Помимо собственных вагонов «РН-Транс» привлекает для перевозки подвижной состав железнодорожных операторов, обеспечивая своевременный вывоз нефтеналивных грузов в полном объеме. Сотрудничать с ПГК предприятие начало еще в 2008 году, сейчас между партнерами заключен сервисный контракт. Он дает определенные преимущества, например, отсрочку платежей, отмену штрафов за сверхнормативный простой вагонов под погрузкой или выгрузкой и другие возможности.

– Мы пользуемся и цистернами, и крытыми вагонами оператора. В них везем масла и полимерную продукцию. Качеством подвижного состава довольны. У нас бизнес такой: подготовка осуществляется по ГОСТу, поэтому каждый вагон должен ему соответствовать, качество просто не может быть хуже или лучше. ПГК знает эти требования и всегда выполняет их.

Скорость и качество доставки в одном флаконе

ПГК использует цифровые решения, чтобы ускорять и улучшать бизнес-процессы, совершенствует технологии доставки грузов и всегда остается на связи с партнерами. Клиенты ценят это.

– ПГК постоянно предлагает логистические решения, которые позволяют ускорить оборот вагонов, погрузку и доставку в целом, уменьшить простои. Чем меньше вагон стоит и больше едет, тем больше прибыли он приносит, тем меньше на доставку тратит грузовладелец. Это выгодно всем. Например, в прошлом году оператор маршрутизировал отправку порожних цистерн из Находки в Иркутскую область под погрузку нашей продукции, в результате оборот вагона ускорился более чем на сутки. У нас давние партнерские отношения, и я вижу четкую ориентированность руководства Иркутского филиала компании на клиента: им можно в любое время позвонить и все вопросы решить. Они всегда готовы прийти на помощь.

Видео из архива компании

АО «РН-Транс» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» со 100%-ным долевым участием.

Компания является грузоотправителем/грузополучателем и генеральным экспедитором по перевозке грузов НК «Роснефть» по железной дороге. Годовой объем перевозки грузов АО «РН-Транс» превышает 78 млн тонн.

В управлении и эксплуатации находится более 230 км ж/д путей, более 50 единиц тяговой и прочей спецтехники, 2 промывочно-пропарочные станции для подготовки цистерн. Под управлением компании в среднем находятся более 70 тыс. вагонов. Численность персонала компании – около 2100 человек.

АО «Ангарская нефтехимическая компания» – одно из ключевых предприятий ПАО «НК «Роснефть», крупнейшее предприятие Восточной Сибири по переработке и выпуску нефтепродуктов.

В 2019 году здесь переработано 8,9 млн т нефти, произведено около 1,2 млн т автомобильных бензинов, авиакеросина – около 467 тыс. т, дизельного топлива – около 2,3 млн т, товарных масел – более 256 тыс. т и нефтяного битума – более 220 тыс.тонн. Глубина переработки нефти на предприятии составила 80,54 %. Номенклатура продукции организации насчитывает более 260 наименований.