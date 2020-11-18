ВТБ упрощает кредитование малого агробизнеса

ВТБ упростил процесс получения краткосрочных кредитов по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ (Программе 1528) для предприятий малых форм хозяйствования (МФХ), занятых в растениеводстве.

Для оформления кредита на срок до 1 года по ставке от 1% до 5% годовых на развитие подотраслей растениеводства теперь не требуется предоставление детального подтверждения ежемесячной выручки. Порядок анализа деятельности клиента адаптирован под бизнес с выраженной сезонностью. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей.

Помимо упрощенных требований к документам клиента допускается залог сельскохозяйственных земель, возможна замена части залогового обеспечения поручительством федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства или региональных фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Мы уделяем большое внимание поддержке АПК и предприятий малых форм хозяйствования, поэтому разрабатываем специальные продукты, учитывающие специфику деятельности и формирования отчетности таких компаний. Упрощенные требования к пакету документов для МФХ, занятых в растениеводстве, позволят максимально увеличить их финансовую поддержку и обеспечить расходы на сезонно-полевые работы и сбор урожая. Сегодня нашими заемщиками по льготной программе Минсельхоза являются более 600 юридических лиц и предпринимателей. За 10 месяцев текущего года кредитный портфель ВТБ по этой программе вырос на 48%. Уверены, нововведение позволит оказать поддержку еще большему количеству представителей сельскохозяйственной отрасли», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

За время действия Программы 1528 банк подписал соглашений на общую сумму более 380 млрд рублей. Отрасль сельского хозяйства занимает около 20% в кредитном портфеле среднего и малого бизнеса ВТБ.