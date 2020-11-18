Гейминг нового уровня от «Ростелекома» и Huawei

Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров. Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Роутер «Игровой RT-X» уже доступен в регионах, где «Ростелеком» построил оптические сети доступа по технологии PON (технология пассивных оптических сетей доступа).

Роутер «Игровой» минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение времени задержки достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта. Это не создает неудобств для пользователей других приложений за счет их меньшей чувствительности к задержкам.

Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, имеющих большой потенциал на российском рынке. Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента: за счет использования современных технологий он обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с.

«Наша команда с 2016 года развивает в “Ростелекоме” экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка. Мы рады предложить нашим клиентам мощный роутер “Игровой”, который обеспечит новый, более совершенный уровень гейминга. Этот роутер — результат плотной совместной работы команд “Ростелекома” и Huawei. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов», — подчеркнул директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин.

«Мы благодарны “Ростелекому” за успешную совместную работу над этим инновационным продуктом, который вы уже сегодня можете опробовать у себя дома. Эта новинка имеет высокую важность как для профессиональных геймеров, так и для любителей, благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе — снижению задержки обмена данными», — отметил директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз.

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Компания обращает внимание абонентов на то, что роутер работает только на собственной сети PON.

По результатам совместного исследования Superdata (входит в Nielsen) и компании Wargaming, объем российского рынка видеоигр в 2019 году составил более 1 миллиарда 843 миллионов долларов. По результатам совместного исследования компании Constanta и Huawei, российские операторы связи смогут получать ежегодную выручку от игровых сервисов до 40 миллиардов рублей к 2023 году.