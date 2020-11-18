В Иркутске решили отказаться от сооружения большой ледяной горки

Темой для оформления традиционного новогоднего ледового городка в Иркутске станет «Зимняя сказка». Будут установлены большие и малые формы – герои из известных детских сказок и отечественных мультфильмов: «Простоквашино», «Снежная королева», «Мамонтенок», «Ну, погоди!», «Маша и Медведь» и других. Одно из ледяных сооружений будет оформлено в виде символа года – Быка. Часть фигур посвятят зимним видам спорта.

Работать над созданием фигур мастера начнут в начале декабря, когда в Иркутске установятся отрицательные температуры. К монтажу главной городской ёлки уже приступили. В сквере имени Кирова установили первый уровень 25-метровой конструкции.

– Город уже начали украшать к наступлению Нового года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году нам придется отказаться от некоторых привычных для иркутян развлечений. Например, в сквере Кирова не будет традиционной большой горки. Не откроет свои двери и резиденция Деда Мороза, – рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов. – Состоятся ли в этом году праздничные мероприятия, будет решено на заседании городского штаба под руководством мэра города Руслана Болотова.