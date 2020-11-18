Дом культуры в посёлке Молодёжный планируют открыть в декабре

В посёлке Молодёжный Иркутского района заканчивается строительство Дома культуры. Объект возводят в рамках национального проекта «Культура». В данный момент готов на 83%. Открыть Дом культуры планируется в декабре. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Сейчас на стройплощадке каждый день заняты 35-40 человек. Завершён монтаж фасада и оконных блоков, практически сделаны система вентиляции, обустройство водоснабжения и водоотведения. Продолжается установка дверей, ведутся электромонтажные и отделочные работы. Оборудована сцена. Сделана отмостка, проведено благоустройство прилегающей территории.

В двухэтажном здании площадью 1315 квадратных метров разместится зрительный зал на 210 мест, гримёрка, спортзал, помещения для занятий различных кружков и секций. Основной штат сотрудников уже набран. В новом ДК планируется открыть классы по вокалу и хореографии для детей и взрослых, цирковую и театральную студии, кружок робототехники и декоративно-прикладного искусства, студию КВН. Учреждение оснастят современным музыкальным и световым оборудованием.

Строительство Дома культуры началось в октябре 2019 года. На его возведение из бюджетов разных уровней было направлено 88 млн рублей.