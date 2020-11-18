В Ангарске водитель сбил несовершеннолетнего и скрылся

В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован в Детскую городскую больницу Ангарска, сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве (предположительно иностранного производства, в кузове универсал, серого цвета), двигаясь по улице Маяковского, на нерегулируемом перекрестке с улицей Октябрьская столкновенулся с мопедом «Рейсер GS», под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался по главной улице Октябрьская.