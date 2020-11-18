Названы аптеки Иркутской области, которые будут отпускать препараты больным коронавирусом

Получить бесплатные препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией смогут родственники заболевших. Также медикаменты будут доставлять на дом медработники и добровольцы, сообщают в областной администрации.

№пп Аптечная организация Адрес ЛПУ 1 МУП «Центральная аптека №34» города Черемхово» г. Черемхово, ул.Лермонтова, д.1 ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1", ЧУЗ "Клининческая больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №3 ), ОГБУЗ "Больница г. Свирска". 2 ООО «Аптека «Панацея» Аптечный пункт г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7а ОГБУЗ "Железногорская районная больница", ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" г. Железногорск-Илимский" 3 ООО «Центральная аптека» (г. Тайшет) Тайшет, Ленина, 124 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" г. Тайшет", ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" (Бирюсинская ГБ, Квитокская ГБ, Шиткинская ГБ) 4 МП «ЦРА №166» Братск, Комсомольская, 25 ОГБУЗ "Братская районная больница" 5 МУП «ЦРА №167» Аптека 167, Шелехов, квартал 8, д.13 ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" Аптека 98, Шелехов, Ленина, 24/1 6 МУП Центральная городская аптека №243 г. Саянска г. Саянск, 3-15 ОГБУЗ "Саянская городская больница" 7 АО "Надежда-Фарм" Аптека №2 г. Усолье-Сибирское, Энгельса, 1; ОГБУЗ "Усольская городская больница" Аптека №3 Усолье-Сибирское, Красных партизан, д.44; ОГБУЗ "Усольская городская больница" (Белореченская участковая больница, Мишелевская участковая больница, Новожилкинская участковая больница, Амбулатория п. Раздолье, Амбулатория п. Средний, Тайтурская участковая больница, Амбулатория п. Тальяны, Амбулатория п. Тельма) А/п №8 п. Михайловка, кв.2, д.6; ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1" (поликлиника п. Михайловка) А/пункт №7 п. Новонукутск, Майская, 21 ОГБУЗ "Нукутская районная больница" А/пункт №4 п. Кутулик, мкрн. Здоровье, д.1; ОГБУЗ "Аларская районная больница" А/пункт №14 п. Залари, Совхозная, 1 ОГБУЗ "Заларинская районная больница" 8 МУП «ЦРА №135» п. Чунский, Щорса, 26 ОГБУЗ "Чунская районная больница" 9 ООО «Доверие» Бодайбо, 30 Победы, д.3, пом. 5 ОГБУЗ "Районная больница г. Бодайбо" 10 ООО Аптека №12 п. Жигалово, Ленина, 21 ОГБУЗ "Жигаловская районная больница" 11 МП «ЦРА» Усть-Кутского МО МП "ЦРА" УКМО Усть-Кут, Речников, 38, пом. 103 ОГБУЗ "Усть-Кутская районная больница", ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина" г. Усть-Кут» 12 "Фармация" ГУТПП п. Усть-Ордынский, Ленина, 19 ОГБУЗ "Областная больница №2" п.Бохан, Клиническая, 18 ОГБУЗ "Боханская районная больница" с.Оса, ул.Свердлова, 80 ОГБУЗ "Осинская районная больница" с.Баяндай, Гагарина, 13 ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница" 13 Муниципальное унитарное предприятие «Аптека 11» Качуг, ул.Каландарашвили, 47 ОГБУЗ "Качугская районная больница" 14 Муниципальное предприятие «Аптека №32» Усть-Уда, Пионерская, 32 ОГБУЗ "Усть-Удинская районная больница" 15 Муниципальное предприятие «Межбольничная аптека» МО города Братска Аптека:Братск, Космонавтов, 4 ОГАУЗ "Братская городская больница №1", ОГАУЗ "Братская городская больница №5", ОГАУЗ "Братская городская больница №3", ОГБУЗ "Братская городская больница №2", ОГБУЗ "Братская детская городская больница" 16 МУФП "Иркутская Аптека" Аптека: Иркутск, Карла Маркса, 29а ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №3", МСЧ АО "Международный Аэропорт Иркутск", ОГАУЗ "Иркутская городская детская поликлиника №2", ОГБУЗ "Иркутская детская городская поликлиника №3, ФКУЗ МСЧ МВД России по Иркутской области Аптека: Иркутск, Рабочего Штаба, 9 ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №9" Аптека: Иркутск, Баумана, 208 ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8" (детская поликлиника), ЧУЗ "Клиничская больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №2 ) аптека: Иркутск, Баррикад, 54 ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №15" Аптека: Иркутск, Омулевского, 33 ОГАУЗ "Иркутская городская детская поликлиника №1" Аптека: Иркутск, Седова, 97 ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №1" Аптека: г. Иркутск, Маяковского, 12 ОГБУЗ "Иркутская городская больница №5", "ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №1 ), ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №11" Аптечный пункт: Иркутск, Иркутск, Грибоедова, 1 ОГБУЗ "Иркутская городская больница №5" (детская поликлиника) Аптека: Иркутск, Университетский, 46 ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №4", ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №17" Аптечный пункт п-ка №8: Иркутск, Образцова, 27 ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8" Аптечный пункт п-ка №6: Иркутск, мн Юбилейный, 35 ОГБУЗ "Иркутская городская больница №6", ОГБУЗ "Иркутская городская детская поликлиника №6" Аптека: Иркутск, Дорожная, 2 ОГБУЗ "Иркутская районная больница" Аптечный пункт п-ка№3: Иркутск, Тимирязева, 35 ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №3" Аптека: Иркутск. Новаторов, 7 ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" Аптека: Иркутск, Рябикова, 31а ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №10" Аптечный пункт п-ка №4Первомайский, 23а ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №4 Аптечный пункт: Иркутск, Волжская, 1 ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №1" Аптека: Иркутск, Ленина, 20 ГБУЗ "Областной гериатрический центр" Аптека: Иркутск, Байкальская, 201 ОГАУЗ "Иркутская медико-санитарная часть №2", 17 АО "ИООСАБ", Аптека №2 Иркутск, 664053, ул.Баумана, 216/3 ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8" 18 ООО «Аптека от склада 28» Ольхонский район, с.Еланцы, Ленина,40 ОГБУЗ "Ольхонская районная больница" 19 Индивидуальный предприниматель Герасько Наталья Анатольевна Тайшетский район, п. Юрты, ул Советская, д.30 ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" (Юртинская городская больница) 20 ООО «Центральная Аптека» (Усть-Илимск) Усть-Илимск, пр-т Мира, 19 ОГБУЗ "Усть-Илимская городская детская поликлиника", ОГАУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №1", ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №2" 21 ООО «Вита» п.Куйтун, ул.Красного Октября, 20а ОГБУЗ "Куйтунская районная больница" 22 ООО "Исток" г. Нижнеудинск, Гоголя, д.83 ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница», ЧУЗ «Поликлдиника РЖД-Медицина» г. Нижнеудинск» Нижнеудинский район, Алзамай, Первомайская, 65 ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" (Алзамайская городская больница) 23 ООО "Ригла" Слюдянка, Кирова, 2б ОГБУЗ "Слюдянская районная больница", ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №4) Байкальск, Гагарина, 7 ОГБУЗ "Слюдянская районная больница ( Байкальская городская больница) 24 МУП "Катангская районная аптека №60" Ербогачен, Советская,14 ОГБУЗ «Катангская РБ» 25 МАП "Рута" Братский район, Вихоревка, Ленина,31 ОГБУЗ «Братская районная больница» (Вихоревская городская больница), ЧУЗ "Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Вихоревка» 26 МП "Балаганская аптека №8" Балаганск, Горького, 42 ОГБУЗ «Балаганская районная больница» 27 ОГБУЗ "Районная больница п.Мама" Мама, ул. Связи, 42 ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» 28 МУПП "Киренская районная аптека" Киренск,Соснина, 1 ОГБУЗ «Киренская Районная больница" 29 МУП "Аптека-45" с.Казачинское, ул. Советская,10 ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районая больница» 30 МП МО -"город Тулун" "ЦА города Тулуна" Тулун, Ленина, 19а ОГБУЗ «Тулунская городская больница" 31 ООО "Жить здорово" г. Зима, Ленина,11 ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Зима» 32 МАНО «Лечебно-диагностический центр» Ангарск, 6а микрорайон, д.12 МАНО "Лечебно-диагностический центр", ОГАУЗ "Ангарская городская больница № 1", ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница №1" 33 ООО "Фармация 38" Ангарск, 22 мкр, д.23 ОГАУЗ "Ангарская городская больница скорой медицинской помощи" 34 МУП АГО "Аптека 28" Ангарск, квартал 206, д.3 ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 28 ФМБА" 35 ООО "Фармация -экстемпоре" Ангарск, квартал 7, д.1 ЧУ "Медико-санитарная часть №36"