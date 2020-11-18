Названы аптеки Иркутской области, которые будут отпускать препараты больным коронавирусом

Получить бесплатные препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией смогут родственники заболевших. Также медикаменты будут доставлять на дом медработники и добровольцы, сообщают в областной администрации.
|
№пп
|
Аптечная организация
|
Адрес
|
ЛПУ
|
1
|
МУП «Центральная аптека №34» города Черемхово»
|
г. Черемхово, ул.Лермонтова, д.1
|
ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1", ЧУЗ "Клининческая больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №3 ), ОГБУЗ "Больница г. Свирска".
|
2
|
ООО «Аптека «Панацея»
|
Аптечный пункт г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7а
|
ОГБУЗ "Железногорская районная больница", ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" г. Железногорск-Илимский"
|
3
|
ООО «Центральная аптека» (г. Тайшет)
|
Тайшет, Ленина, 124
|
ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" г. Тайшет", ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" (Бирюсинская ГБ, Квитокская ГБ, Шиткинская ГБ)
|
4
|
МП «ЦРА №166»
|
Братск, Комсомольская, 25
|
ОГБУЗ "Братская районная больница"
|
5
|
МУП «ЦРА №167»
|
Аптека 167, Шелехов, квартал 8, д.13
|
ОГБУЗ "Шелеховская районная больница"
|
|
Аптека 98, Шелехов, Ленина, 24/1
|
|
6
|
МУП Центральная городская аптека №243 г. Саянска
|
г. Саянск, 3-15
|
ОГБУЗ "Саянская городская больница"
|
7
|
АО "Надежда-Фарм"
|
Аптека №2 г. Усолье-Сибирское, Энгельса, 1;
|
ОГБУЗ "Усольская городская больница"
|
|
Аптека №3 Усолье-Сибирское, Красных партизан, д.44;
|
ОГБУЗ "Усольская городская больница" (Белореченская участковая больница, Мишелевская участковая больница, Новожилкинская участковая больница, Амбулатория п. Раздолье, Амбулатория п. Средний, Тайтурская участковая больница, Амбулатория п. Тальяны, Амбулатория п. Тельма)
|
|
А/п №8 п. Михайловка, кв.2, д.6;
|
ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1" (поликлиника п. Михайловка)
|
|
А/пункт №7 п. Новонукутск, Майская, 21
|
ОГБУЗ "Нукутская районная больница"
|
|
А/пункт №4 п. Кутулик, мкрн. Здоровье, д.1;
|
ОГБУЗ "Аларская районная больница"
|
|
А/пункт №14 п. Залари, Совхозная, 1
|
ОГБУЗ "Заларинская районная больница"
|
|
8
|
МУП «ЦРА №135»
|
п. Чунский, Щорса, 26
|
ОГБУЗ "Чунская районная больница"
|
9
|
ООО «Доверие»
|
Бодайбо, 30 Победы, д.3, пом. 5
|
ОГБУЗ "Районная больница г. Бодайбо"
|
10
|
ООО Аптека №12
|
п. Жигалово, Ленина, 21
|
ОГБУЗ "Жигаловская районная больница"
|
11
|
МП «ЦРА» Усть-Кутского МО МП "ЦРА" УКМО
|
Усть-Кут, Речников, 38, пом. 103
|
ОГБУЗ "Усть-Кутская районная больница", ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина" г. Усть-Кут»
|
12
|
"Фармация" ГУТПП
|
п. Усть-Ордынский, Ленина, 19
|
ОГБУЗ "Областная больница №2"
|
|
п.Бохан, Клиническая, 18
|
ОГБУЗ "Боханская районная больница"
|
|
с.Оса, ул.Свердлова, 80
|
ОГБУЗ "Осинская районная больница"
|
|
с.Баяндай, Гагарина, 13
|
ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница"
|
|
13
|
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека 11»
|
Качуг, ул.Каландарашвили, 47
|
ОГБУЗ "Качугская районная больница"
|
14
|
Муниципальное предприятие «Аптека №32»
|
Усть-Уда, Пионерская, 32
|
ОГБУЗ "Усть-Удинская районная больница"
|
15
|
Муниципальное предприятие «Межбольничная аптека» МО города Братска
|
Аптека:Братск, Космонавтов, 4
|
ОГАУЗ "Братская городская больница №1", ОГАУЗ "Братская городская больница №5", ОГАУЗ "Братская городская больница №3", ОГБУЗ "Братская городская больница №2", ОГБУЗ "Братская детская городская больница"
|
16
|
МУФП "Иркутская Аптека"
|
Аптека: Иркутск, Карла Маркса, 29а
|
ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №3", МСЧ АО "Международный Аэропорт Иркутск", ОГАУЗ "Иркутская городская детская поликлиника №2", ОГБУЗ "Иркутская детская городская поликлиника №3, ФКУЗ МСЧ МВД России по Иркутской области
|
|
Аптека: Иркутск, Рабочего Штаба, 9
|
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №9"
|
|
Аптека: Иркутск, Баумана, 208
|
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8" (детская поликлиника), ЧУЗ "Клиничская больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №2 )
|
|
аптека: Иркутск, Баррикад, 54
|
ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №15"
|
|
Аптека: Иркутск, Омулевского, 33
|
ОГАУЗ "Иркутская городская детская поликлиника №1"
|
|
Аптека: Иркутск, Седова, 97
|
ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №1"
|
|
Аптека: г. Иркутск, Маяковского, 12
|
ОГБУЗ "Иркутская городская больница №5", "ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №1 ), ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №11"
|
|
Аптечный пункт: Иркутск, Иркутск, Грибоедова, 1
|
ОГБУЗ "Иркутская городская больница №5" (детская поликлиника)
|
|
Аптека: Иркутск, Университетский, 46
|
ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №4", ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №17"
|
|
Аптечный пункт п-ка №8: Иркутск, Образцова, 27
|
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"
|
|
Аптечный пункт п-ка №6: Иркутск, мн Юбилейный, 35
|
ОГБУЗ "Иркутская городская больница №6", ОГБУЗ "Иркутская городская детская поликлиника №6"
|
|
Аптека: Иркутск, Дорожная, 2
|
ОГБУЗ "Иркутская районная больница"
|
|
Аптечный пункт п-ка№3: Иркутск, Тимирязева, 35
|
ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №3"
|
|
Аптека: Иркутск. Новаторов, 7
|
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО"
|
|
Аптека: Иркутск, Рябикова, 31а
|
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №10"
|
|
Аптечный пункт п-ка №4Первомайский, 23а
|
ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника №4
|
|
Аптечный пункт: Иркутск, Волжская, 1
|
ОГБУЗ "Иркутская городская клиническая больница №1"
|
|
Аптека: Иркутск, Ленина, 20
|
ГБУЗ "Областной гериатрический центр"
|
|
Аптека: Иркутск, Байкальская, 201
|
ОГАУЗ "Иркутская медико-санитарная часть №2",
|
|
17
|
АО "ИООСАБ", Аптека №2
|
Иркутск, 664053, ул.Баумана, 216/3
|
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"
|
18
|
ООО «Аптека от склада 28»
|
Ольхонский район, с.Еланцы, Ленина,40
|
ОГБУЗ "Ольхонская районная больница"
|
19
|
Индивидуальный предприниматель Герасько Наталья Анатольевна
|
Тайшетский район, п. Юрты, ул Советская, д.30
|
ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" (Юртинская городская больница)
|
20
|
ООО «Центральная Аптека» (Усть-Илимск)
|
Усть-Илимск, пр-т Мира, 19
|
ОГБУЗ "Усть-Илимская городская детская поликлиника", ОГАУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №1", ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №2"
|
21
|
ООО «Вита»
|
п.Куйтун, ул.Красного Октября, 20а
|
ОГБУЗ "Куйтунская районная больница"
|
22
|
ООО "Исток"
|
г. Нижнеудинск, Гоголя, д.83
|
ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница», ЧУЗ «Поликлдиника РЖД-Медицина» г. Нижнеудинск»
|
|
Нижнеудинский район, Алзамай, Первомайская, 65
|
ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" (Алзамайская городская больница)
|
|
23
|
ООО "Ригла"
|
Слюдянка, Кирова, 2б
|
ОГБУЗ "Слюдянская районная больница", ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Иркутск" (поликлиника №4)
|
|
Байкальск, Гагарина, 7
|
ОГБУЗ "Слюдянская районная больница ( Байкальская городская больница)
|
|
24
|
МУП "Катангская районная аптека №60"
|
Ербогачен, Советская,14
|
ОГБУЗ «Катангская РБ»
|
25
|
МАП "Рута"
|
Братский район, Вихоревка, Ленина,31
|
ОГБУЗ «Братская районная больница» (Вихоревская городская больница), ЧУЗ "Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Вихоревка»
|
26
|
МП "Балаганская аптека №8"
|
Балаганск, Горького, 42
|
ОГБУЗ «Балаганская районная больница»
|
27
|
ОГБУЗ "Районная больница п.Мама"
|
Мама, ул. Связи, 42
|
ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»
|
28
|
МУПП "Киренская районная аптека"
|
Киренск,Соснина, 1
|
ОГБУЗ «Киренская Районная больница"
|
29
|
МУП "Аптека-45"
|
с.Казачинское, ул. Советская,10
|
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районая больница»
|
30
|
МП МО -"город Тулун" "ЦА города Тулуна"
|
Тулун, Ленина, 19а
|
ОГБУЗ «Тулунская городская больница"
|
31
|
ООО "Жить здорово"
|
г. Зима, Ленина,11
|
ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Зима»
|
32
|
МАНО «Лечебно-диагностический центр»
|
Ангарск, 6а микрорайон, д.12
|
МАНО "Лечебно-диагностический центр", ОГАУЗ "Ангарская городская больница № 1", ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница №1"
|
33
|
ООО "Фармация 38"
|
Ангарск, 22 мкр, д.23
|
ОГАУЗ "Ангарская городская больница скорой медицинской помощи"
|
34
|
МУП АГО "Аптека 28"
|
Ангарск, квартал 206, д.3
|
ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 28 ФМБА"
|
35
|
ООО "Фармация -экстемпоре"
|
Ангарск, квартал 7, д.1
|
ЧУ "Медико-санитарная часть №36"